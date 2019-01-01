منظمة العمل الدولية تؤكد استعداداها لتقديم المزيد من الدعم لتونس في هذه المرحلة الدقيقة

أكدت مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بيخازي، استعداد المنظمة لتقديم مزيد من الدعم والمساندة لتونس في هذه المرحلة الدقيقة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، اليوم الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، لبيخازي إثر مشاركتها في فعاليات ندوة اختتام مشروع التعاون المشترك مع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية حول "دعم تحسين حوكمة الهجرة والنهوض بهجرة عادلة لليد العاملة ببلدان المغرب العربي" الذي ينفذه مكتب العمل الدولي بتونس بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية وبمبادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية.

ونوهت بودن خلال هذا اللقاء، بجهود منظمة العمل الدولية في إرساء العدالة الاجتماعية وتحقيق ظروف العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية وحماية حقوق العمال، مؤكدة في هذا الإطار أهمية الحوار مع الأطراف الاجتماعية في تونس والذي تدعم من خلال أحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي للنهوض بظروف العمل وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشادت مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي بعراقة التجربة التونسية في مجال الحوار الاجتماعي، وتطرقت إلى أهم مشاريع التعاون التي ينجزها المكتب بتونس في عدة مجالات لاسيما فيما يتعلق بدعم الحوار الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية والنهوض بالتشغيل خاصة فئة الشباب والمرأة والنهوض بالمؤسسات الاقتصادية وحوكمة هجرة اليد العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين ومقاومة ظاهرة تشغيل الأطفال.