البنوك الأوروبية تبدأ رصد مخصصات لمواجهة الغرامات الأمريكية بسبب واتساب

بدأت البنوك الأوروبية حساب تكلفة عادة التراسل بين موظفيها باستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، والتي جذبت اهتمام السلطات الرقابية الأمريكية وفتحت الباب أمام تحقيق عالمي بشأن أساليب استخدام هذه التطبيقات.

وأعلنت مجموعة كريدي سويس جروب المصرفية السويسرية اليوم الأربعاء تخصيص 200 مليون دولار لتغطية أي غرامات محتملة بسبب استخدام العاملين في المجموعة قنوات تواصل إلكترونية غير مرخصة في العمل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بنك باركليز البريطاني أحد البنوك الكبرى التي لم تعلن تورطها في هذه المخالفة، يتواصل مع السلطات الأمريكية بشأن هذه التحقيقات، بحسب مصادر مطلعة.

ورفعت مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية مخصصات تغطية تحقيقات الأجهزة الرقابية بما في ذلك تحقيقات استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي بمقدار 165 مليون يورو (167 مليون دولار)

وبدأت المجموعة المصرفية الألمانية استخدام تطبيق جديد في نظام الهواتف المحمولة الخاصة بها يستطيع أرشفة رسائل تطبيق واتساب، في حين وافق اعضاء مجلس إدارتها على خصم حوالي 75 ألف يورو من مستحقات كل منهم للمساهمة في تغطية نفقات قضية واتسآب. كما أكدت مجموعة يو.بي.إس جروب المصرفية السويسرية تعاونها في التحقيقات الأمريكية.

وحصلت السلطات الأمريكية على غرامات بنحو مليار دولار من عدة بنوك استثمار أمريكية بسبب استخدامات تطبيقات التواصل الاجتماعي بطريقة غير مرخص بها في الاتصالات الخاصة بعمل هذه البنوك.