بلينكن: أثر العقوبات على موسكو سينمو ويتضاعف بمرور الوقت

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس إدانته للحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها، لافتا إلى أن أثر العقوبات المفروضة على موسكو سينمو ويتضاعف بمرور الوقت.

وقال بلينكن في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: "دخلت حرب الرئيس (فلاديمير) بوتين على أوكرانيا شهرها السادس هذا الأسبوع. وتستمر التكاليف في الارتفاع في هيئة موت ودمار لا يمكن تصوره وأزمة غذائية عالمية. كل هذا، لأن الرئيس بوتين كان مصمما على غزو بلد".

وأضاف: "في ملاحظاتي، أعربت عن أنني أتوقع التحدث مع وزير الخارجية (الروسي سيرجي) لافروف للمرة الأولى منذ بدء الحرب. سأطرح الاحتجاز غير المشروع لأمريكيين والحاجة إلى تنفيذ الصفقة المبدئية بشأن صادرات الحبوب التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي بين أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة".

وتابع: "لقد أدانت العديد من الدول خارج أوروبا العدوان الروسي وتحاسب موسكو. وسوف ينمو الأثر القوي للعقوبات ويتضاعف بمرور الوقت. يجب أن نبقى متحدين وألا ندع روسيا تمارس الابتزاز في طريقها لتلافي أثر العقوبات".