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مصر والبحرين تبحثان سبل التعاون في المجال الإعلامي

وزير الإعلام البحريني يستقبل السفير المصري
وزير الإعلام البحريني يستقبل السفير المصري
هديل هلال
نشر في: الخميس 28 يوليه 2022 - 6:02 م | آخر تحديث: الخميس 28 يوليه 2022 - 6:02 م

استقبل وزير شؤون الإعلام البحريني الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، بمكتبه اليوم الخميس، السفير ياسر محمد أحمد شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الخميس، رحب الوزير خلال اللقاء بالسفير المصري، وهنأه بمناسبة احتفالات مصر بذكرى ثورة يوليو المجيدة، وأشاد بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وبالأخص في المجال الإعلامي.

من جانبه، تقدم السفير المصري بخالص الشكر والتقدير إلى وزير الإعلام البحريني، ونقل له تحيات وتقدير حكومة جمهورية مصر العربية على التعاون الدائم، والتغطية الإعلامية المتميزة في إذاعة وتلفزيون البحرين، للمناسبات الوطنية المصرية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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