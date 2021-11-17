أيرباص تخفض عدد الطائرات الذي تستهدف تسليمه خلال العام الحالي

خفضت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص عدد الطائرات الذي تستهدف تسليمه للعملاء خلال العام الحالي، مع تباطؤ وتيرة زيادة الإنتاج من طائرتها ذات الجسم الضيق الأفضل مبيعا، على خلفية اضطراب سلاسل الإمداد والذي يؤثر على كل شيء من المحركات إلى السماعات مع عدم وجود إي إشارة إلى تراجع حدة الأزمة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لأكبر شركة طائرات في العالم القول إنها تستهدف الآن تسليم 700 طائرة خلال العام الحالي وليس 720 طائرة كما كانت تستهدف من قبل. وأضافت أن هدف الوصول بإنتاج الطائرة ذات الممر الواحد أيه 320 إلى 65 طائر ة شهريا لن يتحقق قبل أوائل 2024.

في الوقت نفسه، فإن خفض المستهدفات لن يؤثر على الأداء المالي للشركة الأوروبية على المدى القصير حيث أبقت أيرباص على توقعاتها للأرباح والتدفقات النقدية خلال العام الحالي ككل، لكنها أشارت إلى الصعوبات التي تواجه زيادة الإنتاج في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وبخاصة نتيجة نقص إمدادات المواد الخام والعمالة.

كما أن تباطؤ وتيرة زيادة إنتاج الطائرة أيه 320 يعني أن فترة تسليم الطائرات من هذا الطراز التي تبلغ حاليا خمس سنوات ستمتد لوقت أطول.

وأعلنت أيرباص اليوم تحقيق أرباح تشغيل معدلة خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 64ر2 مليار يورو (7ر2 مليار دولار) بتراجع نسبته 2% عن الفترة نفسها من العام الماضي . وكان المحللون يتوقعون وصول الأرباح إلى 55ر2 مليار يورو.

كما تتوقع الشركة وصول أرباح التشغيل خلال العام الحالي ككل إلى 5ر5 مليار يورو مقابل 9ر4 مليار يورو خلال العام الماضي.