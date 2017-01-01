انطلاق فعاليات المحاكمة الإفريقية لحقوق الإنسان لمناقشة قضايا المناخ والاتجار بالبشر

انطلقت فعاليات المحاكمة الإفريقية التصويرية لحقوق الإنسان؛ أمس، في دورتها الـ31، والتي تستضيفها كلية القانون بالجامعة البريطانية بمصر؛ بإحدى كليات الحقوق، حيث تعتبر المرة الأولى التي تجري المسابقة باللغة العربية كلغة رسمية بجانب اللغات الثلاث: الفرنسية، والإنجليزية، والبرتغالية.

قال الدكتور حسن عبدالحميد، عميد كلية الحقوق الجامعة البريطانية، إن قضايا الإتجار بالبشر، والعدالة المناخية، وتنظيم القانون لوسائل التواصل الاجتماعي، من القضايا العالمية التي تواجه القارة الإفريقية، موضحا أن الظاهرة الإجرامية باتت عالمية؛ وبالتالي فإن المواجهة لابد وأن تكون على مستوى عالمي.

وأضاف عبدالحميد، أن الإتجار بالبشر أخطر قضايا القارة الإفريقية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 40 مليون شخص يعيشون في نظام العبودية الحديثة؛ بينهم 23% من القارة السمراء.

وكشف عن تورط 140 دولة في الاتجار بالبشر، وأن ثلث تلك الدول تقع في أفريقيا والمنطقة العربية، لافتا إلى أن 150 مليار دولار هي أرباح تجارة الاتجار بالبشر التي تحل في المرتبة الثالثة؛ بعد تجارة السلاح والمخدرات، وأن غالبية الضحايا من النساء والأطفال.

وتابع عبدالحميد: "يعيش الجنوب من العالم ظلم مناخي يتحمله شركات دولية في دول الشمال ولابد من تحقيق العدالة المناخية التي استلهمت مبادئها من العدالة البيئية، وأيضا تحقيق المسائلة الديمقراطية لتحقيق العدالة البيئة أمام كثير من الدول الصناعية كالصين، وأمريكا، والهند، وألمانيا، بالإضافة إلى كثير من الدول غير الصناعية والمتميزة برفاهية السكان، وما يتبع ذلك من مشكلات وانبعاثات بيئية ضارة".

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية سيتسبب في تضعاف أعداد الوفيات لأكثر من 4 مرات في الوقت الحالي، فضلا عن تزايد النزوح من مناطق الهجرات والتصحر والمجاعات إلى المناطق الأكثر استقرار، مؤكدا أن رؤية الكلية تتضمن مد جسور التواصل بين هذه الفعاليات البحثية ومقررات التدريس القانونية للطلاب؛ لضمان دمجهم بالتطورات القانونية إقليمياً ودوليا.

من جهته، تحدث البروفيسور مايكل جيريد، أستاذ القانون بكلية القانون بجامعة كولومبيا، ومدير مركز "سابن" لقانون التغيرات المناخية، عن أزمة المناخ في أفريقيا، مستعرضا درجات الحرارة خلال الأعوام الأخيرة، مؤكدا أن الأعوام الست الأخيرة هي الأسوأ، وأنه بسبب إجراءات تم اتخاذها تعدلت درجة الحرارة، ولكن العالم سيكون أكثر دفئا وأكثر حرارة، وسنواجه ارتفاعا في مستوى سطح الماء، رغم تدابير عدة تتخذها الدول لمجابهة التغير المناخي.

ولفت جيريد، إلى أن إفريقيا من ضمن أكثر الدول تضررا في العالم نتيجة تغيرات المناخ، وأن الولايات المتحدة هي أكثر دولة إسهاما في الانبعاثات الغازية الدفيئة، وسنواجه تأثير تراكمي لكل المخاطر، مؤكدا أن دول ككازاخستان والمملكة العربية السعودية وليبيا وروسيا ستتأثر بشدة؛ وستواجه مشكلات بسبب التغير المناخي، متوقعا ارتفاعا في متوسط درجات الحرارة 10 درجات على مستوى العالم.

في سياق متصل، أكدت الدكتورة عبير حداد المستشار الاستراتيجي للأمم المتحدة لملف التغيرات المناخية، ومدير معهد التحولات القانونية بألمانيا، أنه لا عدالة مناخية عالميا، وليس هناك آلية إجبار للدول على خفض انبعاثتها الكربونية بالإضافة إلى الالتزام وتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات المناخية.

وأشارت حداد إلى أن بعض الدول تقر بالمسؤولية التاريخية لهذا الأمر، ولكن على الحكومات عليها تغيير قوانينها مواكبة للتغييرات المناخية وطبقت لما تم النص ليها في الاتفاقيات بين الدول لأن القوانين والدساتير الوطنية تساعد على تحقيق مجابهة للتغييرات المناخية.