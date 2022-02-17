المركز القومي للترجمة يشارك في معرض بورسعيد للكتاب

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بمعرض بورسعيد للكتاب في دورته الخامسة، والذي يبدأ اليوم ويستمر حتى ٦ أغسطس المقبل.

يعرض المركز مجموعة من أهم وأحدث إصداراته نذكر منها: "مقدمة في علم الاجتماع الثقافي"، "الفلسفة الفرنسية في القرن العشرين"، "كتابة المذكرات الشخصية في القرن العشرين"، "ناصر"، "عقل الحيوان"، "مواطنون وسادة"، "التحدي الصيني"، "أماكن صغيرة وقضايا كبيرة"، "متون التوابيت المصريه القديمة"، "معنى الوجود الإنساني"، "فكرة الطبيعة"، "تاريخ العرب العام"، "الحداثة الثورية"، "ألف ندم"، "العقد الأحمر"، "لغز الوعي"، "السعي وراء المجد"، "تاريخ البحث النقدي للعهد القديم"، "السياسة الأخلاقية"، "طه حسين من الأزهر للسوربون"، "مدخل إلى الأيدلوجيات السياسية" و"ما بعد التاريخ".