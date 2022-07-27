نجاح أول عملية تكميم للمعدة بالمنظار بمستشفى كفر الدوار العام

نجح الفريق الطبي بمستشفى كفر الدوار العام فى إجراء أول عملية جراحة تكميم للمعدة بالمنظار لمريض عمره ٣٠ سنة ، يعاني من سمنة مفرطة، حيث يزن ١٢٥ كيلو جرام، وذلك تحت مخدر عام، وتم الانتهاء من العملية فى وقت قياسى وتم حجز المريض تحت الملاحظة حيث استقرت حالته الآن.

وأشاد الدكتور هاني جميعه وكيل الوزارة بجهود الفريق الطبي المشارك فى هذه العملية، الذى سجل القيام بإجراء أول عملية لهذا النوع من الجراحات بمستشفى كفر الدوار، وتقدم بالشكر للدكتور عمرو دويدار مدير المستشفى وللفريق الطبي والفريق المعاون، وكافة العاملين بالمستشفى، مثمنًا جهودهم ومتمنيًا لهم المزيد من التقدم والنجاح .

فيما أكد الأستاذ الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية على أن كافة المنشآت الطبية التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة، تعمل على تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للمواطن المصري، وخاصة الحالات الدقيقة التى تحتاج لمهارة خاصة، ووجه التحية والتقدير للفريق الطبي القائم بهذه الجراحة .

وأشار الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة بمحافظة البحيرة إلى أن عمليات التكميم إحدى أكثر عمليات التخسيس شيوعًا، وأحد الحلول المطروحة التي يلجأ لها مرضى السمنة المفرطة، بعد فشل كافة وسائل التخسيس الأخرى، مثل اتباع الأنظمة الغذائية الصارمة، أو ممارسة التمارين الرياضية .

مشيراً إلى أن مميزات عمليات التكميم تساعد في علاج السمنة المفرطة ، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المصاحبة للسمنة، مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول، أو السكر من النوع الثاني، أو ارتفاع ضغط الدم ، أو انقطاع التنفس أثناء النوم، وتساعد كذلك على التخلص من آلام المفاصل، وآلام الظهر المصاحبة للسمنة المفرطة، وتعزز الصورة الذاتية، والثقة بالنفس، والتخلص من الاكتئاب بعد فقدان الوزن، والشعور بخفة الحركة، وتعتبر من العمليات الآمنة .

قام بإجراء هذه الجراحة فريق مكون من: الدكتور محمد رمضان صبح استشاري جراحة التجميل بالمستشفى ، والدكتور أحمد هيبه استشاري جراحة التجميل ، تحت اشراف الأستاذ الدكتور رضا فوزى استاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة كفر الشيخ .

وفريق التخدير الدكتور أحمد عبد الجابر ، والدكتور عبدالله صبحى ، والدكتورة . مروة سيف ومشرفة العمليات رضا الملاح، ورشا ابراهيم ودعاء مصطفى.