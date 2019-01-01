إسبانيا تؤكد استعدادها لمواصلة دعم تونس

أكد سفير إسبانيا بتونس السفير جيلرمو انديزوني استعداد حكومة بلاده لمواصلة دعم تونس سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي بما يساعدها علي تحقيق انتقال اقتصادي ناجع ومستدام .. مشيرا إلي ضرورة بذل المزيد من الجهود لدى أوساط الأعمال الإسبانية للتعريف بالفرص الواعدة للاستثمار والتبادل واستغلالها في إطار المصلحة المشتركة.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد، اليوم الخميس، بالسفير الإسباني ، لبحث سير التعاون الثنائي خاصة علي مستوى الاستثمار والتعاون المالي.



وأكد الجانبان، في هذا الإطار، دور القطاع الخاص في استكشاف واستغلال فرص الاستثمار المتاحة في تونس وبناء شراكات مثمرة خدمة للمصلحة المشتركة، خاصة في القطاعات الواعدة علي غرار قطاع الصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وصناعة الأدوية والطاقات المتجددة والسياحة وغيرها.



كما تم التطرق اللقاء إلي سير التعاون المالي بين البلدين لاسيما على مستوى التقدم في استغلال خط التمويل الذي وضعته الحكومة الإسبانية منذ سنة 2019 بقيمة 25 مليون أورو لفائدة الباعثين من تونس وإسبانيا.



وقدم وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد، خلال اللقاء، برامج الحكومة الإصلاحية الرامية إلى الرفع من نسق النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني علي الصمود، في ضوء الازمات العالمية الراهنة وخاصة منها أزمة "كورونا" والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى الإصلاحات التي تم إقرارها بالشراكة مع القطاع الخاص والعديد من الأطراف المعنية لتحسين مناخ الأعمال لا سيما علي مستوى تبسيط إجراءات الاستثمار ورقمنتها.