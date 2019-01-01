أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الرد الروسي على التهديدات الناشئة من انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ سيكون متوافقا مع تلك المخاطر.

وقال ميدفيديف - في تصريح اليوم الخميس لدى وصوله مقاطعة "كاريليا" على الحدود مع فنلندا - "إن رد روسيا على تهديدات انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو؛ سيكون وفقا لأفعالهما والمخاطر الناتجة عن ذلك".

وكان ميدفيديف قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى "كاريليا" ، حيث عقد اجتماعا بشأن ضمان أمن بلاده في الاتجاه الشمالي الغربي في سياق انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو" وزار عددا من المواقع في المقاطعة.

ميدانيا وعلى الصعيد الأوكراني، لقي شخصان على الأقل مصرعهما في انهيار مبنى مكون من خمسة طوابق في بلدة "توريتسك" بشرق أوكرانيا، وذلك في أعقاب غارة روسية اليوم الخميس.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية قولها إن رجال الإغاثة في بلدة "توريتسك" انتشلوا جثتين لرجل وسيدة، وذلك أثناء عمليات الإنقاذ الطارئة التي قاموا بها عند الجزء المدمر من مبنى سكني مكون من خمسة طوابق.

وكانت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني قد أبلغت عن وقوع هجوم صاروخي على البلدة في وقت مبكر من صباح اليوم .. حيث قالت "في الخامسة صباحا، كان هناك هجوم صاروخي على توريتسك وسقوط صاروخ على مبنى سكني .. وتدمر طابقان".