شاركت السفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات والتجمعات الإفريقية، ممثلة رئيس الجمهورية في آلية مراجعة النظراء الإفريقية، في اجتماع القمة الاستثنائية لآلية مراجعة النظراء والذي عقد اليوم الخميس افتراضياً تحت رئاسة دولة سيراليون.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الخميس - أن الاجتماع ناقش تقرير المراجعة الطوعية لدولة كينيا، بجانب إطلاق مبادرة المراجعة المدققة للتغيرات غير الدستورية للحكومات.

وأضافت أنه تم في هذه القمة - أيضاً - اعتماد انتخاب السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية السابق، في لجنة الشخصيات البارزة لآلية مراجعة النظراء ممثلاً لإقليم شمال إفريقيا، وذلك في ضوء حرص مصر على الانخراط النشط في برامجها وفعالياتها، فضلاً عن كون مصر إحدى الدول المؤسسة للآلية.

وكان قد تم اعتماد تقرير المراجعة الطوعية الخاص بمصر بعد مناقشته على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 2020، وإطلاقه في فبراير الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن آلية مراجعة النظراء الإفريقية، هي إحدى الوكالات المتخصصة للاتحاد الإفريقي التي تعنى بمتابعة تنفيذ الدول الإفريقية لأجنداتها التنموية؛ اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063، بالإضافة إلى تعزيز جهود الدول الإفريقية لتطوير سياساتها في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، حيث أشادت الآلية بما تشهده مصر من تطورات بارزة في هذه المجالات كافة.