تصوير جوي لأعمال تنفيذ مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس، تصويرا جويا لأعمال تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر)، الذي يمتد من محطة أكتوبر الجديدة وحتى محطة وادي النيل بطول 42 كيلومترا.

وقالت وزارة النقل، في منشور لها، إن المشروع يشتمل على 13 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب)، وهو أحد وسائل النقل الجماعي، حيث يخدم هذا الخط من المونوريل التوسعات الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية.

ولفتت إلى أن المشروع سيتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل، ومع القطار الكهربائي السريع (العلمين – العين السخنة) في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر.

وأضافت أن مشروع المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة، وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التي تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلا من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.

وأشارت إلى أن الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق/ غرب النيل) يبلغ 98,5 كيلومتر، بعدد 35 محطة، وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يوميا، ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات، ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.‏