باسف الألمانية تتوقع تجاوز عائداتها 86 مليار يورو في 2022

أعلنت شركة باسف الألمانية، أكبر شركة للكيماويات في العالم، اليوم الأربعاء رفع أهدافها الخاصة بالعام الحالي وذلك بعد أن كانت تتوقع تراجع هذه العائدات مقارنة بعام 2021.

وذكرت الشركة أنها تتوقع أن تنمو عائداتها في العام الحالي لتتراوح بين 86 و89 مليار يورو، وكانت التوقعات السابقة للشركة تشير إلى أن العائدات هذا العام ستتراجع إلى ما يتراوح بين 74 و77 مليار يورو مقارنة بـ 6ر78 مليار يورو كانت حققتها في العام الماضي.

وأوضحت الشركة أنها رغم تعرضها لارتفاع سريع في تكاليف الطاقة وقيود ناجمة عن إغلاقات كورونا في الصين، فإنها تمكنت من نقل هذه الزيادات في التكاليف إلى العملاء عبر رفع أسعارها.

ورفع عملاق الكيماويات من توقعاته للحد الأدنى من أرباح التشغيل وأعلن أنه يسعى إلى تحقيق أرباح تشغيل لا تقل عن 8ر6 مليار يورو بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى أن هذه القيمة ستصل إلى 6ر6 مليار يورو، فيما أبقت الشركة على الحد الأقصى المتوقع لأرباح التشغيل عند 2ر7 مليار يورو.

كانت باسف حققت أرباح تشغيل في 2021 بقيمة 8ر7 مليار يورو بعد تعديلها وفقا لعوامل خاصة.

وتوقعت باسف أن يحدث تباطؤ تدريجي للتطور الاقتصادي على مستوى العالم في النصف الثاني من العام الحالي.

كانت الشركة أعلنت في منتصف يوليو الجاري عن الخطوط العريضة لنتائج الربع الثاني من العام وذكرت أن العائدات في هذا الربع حققت ارتفاعا بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 23 مليار يورو، فيما حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 1ر2 مليار يورو بزيادة تتجاوز 25% مقارنة بنفس الفترة من 2021.