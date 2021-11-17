 وزيرة التضامن: كل إجراء اقتصادي تتزامن معه إجراءات حماية اجتماعية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة التضامن: كل إجراء اقتصادي تتزامن معه إجراءات حماية اجتماعية

أحمد علاء
نشر في: الخميس 28 يوليه 2022 - 2:44 ص | آخر تحديث: الخميس 28 يوليه 2022 - 2:44 ص

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا وتتابع بشكل مستمر الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تقدر مع الغيطي" عبر شاشة "الشمس"، مساء الأربعاء، أنه في كل إجراء اقتصادي تكون هناك حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية الموجهة للأسر.

وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت أكثر من ظرف اقتصادي واجهتها الدولة سواء جائحة كورونا أو تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أو تحرير سعر العملة.

وأكدت أن هذه الظروف قابلتها الدولة باتخاذ إجراءات حماية اجتماعية، لافتة إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن الرئيس والتي تضمنت دعما نقديا ومساعدات استثنائية للأسر ودعما غذائيا.

وشددت على الحرص الشديد على الطبقات الأدنى وكذا على فئات مثل الأطفال والمرأة المعيلة

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