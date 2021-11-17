وزيرة البيئة: مصر تسعى لمضاعفة تمويل العمل المناخي لـ100 مليار دولار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مصر تسعى لمضاعفة تمويل العمل المناخي والوصول إلى الـ 100 مليار دولار، وكيفية الانتقال العادل للدول النامية بآليات تمويل مبتكرة من أجل الوفاء بالتزاماتها.. وأن نجاح مؤتمر المناخ يتوقف على الـ 198 دولة، موضحة أن مصر ستستضيف المؤتمر بهدف التركيز على أفريقيا، علما بأن الوزارة حريصة على جمع وزراء من المالية والبيئة من الدول الأفارقة للتعرف على طلباتهم.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في الطاقة الخضراء وتوسيع مطار شرم الشيخ ضمن إجراءاتها استعدادا لقمة المناخ، لافتة إلى أن بعض الدول قامت بتطبيق فكرة وجود المدن الخضراء ومحميات طبيعية صديقة للبيئة مثل المكسيك وجميعها دول متقدمة وليست دولا صاحبة اقتصاد ناشىء.

وقالت الوزيرة ياسمين فؤاد ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحياة" الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، أن قمة المناخ بشرم الشيخ ستشهد حضور الحكومات والمجتمع المدني والمرأة والشباب، مشيرة إلى أن مصر ستخصص يوما للمرأة والتمويل وغيرها من الأيام الفنية للمياه والزراعة والأمن الغذائى، ويوما آخر للطبيعة والتنوع البيولوجى وخفض الانبعاثات.

وشددت وزير البيئة على ضرورة أن يكون التمويل المتاح سهل حصول الدول النامية عليه، وكيفية دخول القطاع الخاص بقوة فى استثمارات مجالات تغير المجال، إلى جانب التكنولوجيا القادرةعلى تبطينها داخل الدول النامية، لكونها مؤثرة فى المجتمعات الهشة.

وأكملت، أنها ترأست مجلس وزراء البيئة العرب خلال الفترة الحالية، وعملت على تحديد أولويات الدول العربية فيما يخص تغير المناخ والتركيز على ندرة المياة، وحجم التمويل المطلوب لمواجهة هذه المشاكل، منوهه إلى أن هناك قائمة من الشباب الذين يدرسون فى الخارج موضوعات تغير المناخ أو الأستدامة للتعرف على محاور المؤتمر التى من الممكن تقدم مقترحات وأفكار فيها.