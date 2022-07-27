 دار الافتاء: الصلاة في المساجد الموجود بها أضرحة جائزة والقول بتحريمها باطل - بوابة الشروق
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دار الافتاء: الصلاة في المساجد الموجود بها أضرحة جائزة والقول بتحريمها باطل


نشر في: الخميس 28 يوليه 2022 - 12:24 ص | آخر تحديث: الخميس 28 يوليه 2022 - 12:24 ص

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه قد دَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الصلاة في المساجد التي بها أضرحة جائزة، شأنها في ذلك شأن سائر الصلوات.

وذكرت في حسابها على «فيسبوك»، الأربعاء: أن القول بتحريمها قولٌ باطلٌ لا يلتفت إليه ولا يُعوَّل عليه.

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