دار الافتاء: الصلاة في المساجد الموجود بها أضرحة جائزة والقول بتحريمها باطل

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أكدت دار الإفتاء المصرية أنه قد دَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الصلاة في المساجد التي بها أضرحة جائزة، شأنها في ذلك شأن سائر الصلوات.
وذكرت في حسابها على «فيسبوك»، الأربعاء: أن القول بتحريمها قولٌ باطلٌ لا يلتفت إليه ولا يُعوَّل عليه.