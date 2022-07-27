دار الافتاء: الصلاة في المساجد الموجود بها أضرحة جائزة والقول بتحريمها باطل

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه قد دَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الصلاة في المساجد التي بها أضرحة جائزة، شأنها في ذلك شأن سائر الصلوات.



وذكرت في حسابها على «فيسبوك»، الأربعاء: أن القول بتحريمها قولٌ باطلٌ لا يلتفت إليه ولا يُعوَّل عليه.