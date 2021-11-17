الأمن التونسي يوقف 15 سائحا عراقيا يستعدون للهجرة إلى السواحل الإيطالية

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أوقف الحرس الوطني التونسي 15 سائحا عراقيا بصدد التحضير للهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية.

وضبط السياح ليل الثلاثاء/الأربعاء بجهة جبنيانة التابعة لولاية صفاقس على الساحل التونسي، وهي من بين الوجهات التي يقصدها المهاجرون من تونس ودول أجنبية للوصول إلى جزيرتي لامبيدوزا وصقلية الإيطاليتين بطرق غير شرعية عبر مهربي البشر.

ويخضع السياح للتحقيق ولم يتضح حتى الآن ما سيصدر بشأنهم.

ومع استقرار المناخ تنشط الهجرة غير الشرعية عبر السواحل التونسية بوتيرة أكبر في الصيف.

ويتوافد المهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ومن جنسيات آسيوية ومن الشرق الأوسط بعد مرورهم بليبيا.

وفي 2021 ضبط الأمن التونسي أكثر من 20 ألف مهاجر في طريقهم إلى السواحل الإيطالية أكثر من نصفهم من الأجانب، وفق بيانات وزارة الداخلية.