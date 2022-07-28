 فيديو.. مصطفى بكري: القوات المسلحة أنفقت 7 مليارات دولار لإنقاذ الدولة من الانهيار بعد 2011 - بوابة الشروق
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فيديو.. مصطفى بكري: القوات المسلحة أنفقت 7 مليارات دولار لإنقاذ الدولة من الانهيار بعد 2011


نشر في: الخميس 28 يوليه 2022 - 8:47 م | آخر تحديث: الخميس 28 يوليه 2022 - 8:56 م

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بجهود كامل الوزير، وزير النقل، قائلا «الناس دي شايفة مثل وقدوة أمامها، الرئيس السيسي بينزل يوم الجمعة يتابع المحاور».
وأضاف بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «النماذج أمثال كامل الوزير تمنح أمل للمواطن المصري، لما يبقى فيه حد كويس ونشتغل يبقى ندعمه، كونه يترجم تعليمات القيادة السياسية بشكل واضح»، مردفا «عايزين النماذج دي في كل حتة».
وتابع: «صحيح أواضع الناس صعبة، والأسعار مولعة، لكن فيه دولة ومشروعات بتتبني، شايف حملات التشكيك ومحاولي بث الإحباط، لكن عايز أقول إحنا مرينا بظروف أصعب من كده وخرجنا منها».
وواصل بكري «الجيش المصري هو اللي شال البلد، وحمانا وحافظ على الدولة ومؤسساتها»، مشيرا إلى أن القوات المسلحة قدمت 7 مليارات دولار لإنقاذ الدولة من الانهيار عقب 2011.

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