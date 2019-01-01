السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب جميع الأطراف بتجنب أي خطوات تصعيدية

قال السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه التقى وزيرة خارجية ليبيا، نجلاء المنقوش؛ لمناقشة بعض المسائل العملية في العلاقات الثنائية، لا سيما المعاملة بالمثل في مسالة التأشيرات.

وأضاف في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في ليبيا، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «حظيتُ أنا ووزيرة الخارجية المنقوش ببعض الوقت لمناقشة المسائل العملية في علاقتنا الثنائية، لا سيما المعاملة بالمثل في مسالة التأشيرات، ولكن على وجه الخصوص أهمية الحفاظ على الأمن في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي أدت بكل حزن إلى سقوط 16 قتيلا».

وتابع: «الليبيون يستحقون أفضل مما حدث في طرابلس أو مصراتة في الأيام الأخيرة، ونحث بشدة جميع القادة على تجنب أي خطوات تصعيدية، ودعم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».

واستطرد: «ما زال بالإمكان تجاوز موجة العنف الأخيرة في حال عمل القادة الليبيون معًا لصالح البلاد، الانتخابات الحرة والنزيهة هي السبيل الوحيد لإقامة حكومة وطنية تتمتع بالشرعية».