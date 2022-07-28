 سكرتير عام محافظة شمال سيناء يعرض الخطة التفصيلية لدورات سقارة - بوابة الشروق
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سكرتير عام محافظة شمال سيناء يعرض الخطة التفصيلية لدورات سقارة

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 28 يوليه 2022 - 7:21 م | آخر تحديث: الخميس 28 يوليه 2022 - 7:21 م
رأس العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء اللجنة المنعقدة برئاسته وعضوية كل من: مديري الموارد البشرية والمالية والتخطيط ورئيس قسم التدريب بالديوان العام؛ لاختيار المتقدمين للدورات التدريبية المنعقدة بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للعام التدريبى 2022 / 2023.
واستعرض سكرتير عام المحافظة أمام اللجنة الخطة التفصيلية لاختبارات تحديد المستوى لبعض الدورات بمركز التنمية المحلية بسقارة للعام التدريبى 2022 / 2023، مشيرا إلى أنها تتضمن عدة دورات، ومنها:
- دورة: إعداد مدربين TOT ومرشح لها عدد 3 من كل محافظة بشرط ألا يزيد سن المرشح عن 48 عاما والحصول على مؤهل عالى وألا تقل الدرجة الوظيفية عن الثالثة وإجادة التعامل مع الحاسب الآلى ، وتجرى الاختبارات يوم 30 يوليو الجارى .
- دورة: قادة المستقبل ومرشح لها عدد 3 من كل محافظة بشرط ألا يزيد سن المرشح عن 48 عاما والحصول على مؤهل عالى وألا تقل الدرجة الوظيفية عن الثالثة واجادة التعامل مع الحاسب الآلي، وتجرى الاختبارات يوم 31 يوليو الجاري.
- دورة: اللغة الإنجليزي ومرشح لها عدد 5 من كل محافظة بشرط الحصول على مؤهل عالى وإجادة التعامل مع الحاسب الآلى، وتجرى الاختبارات يوم 1 أغسطس المقبل.
- دورة: إدارة مشروعات PMP ومرشحا لها عدد 3 من كل محافظة بشرط الحصول على مؤهل عالى وإجادة التعامل مع الحاسب الآلى واجادة اللغة الإنجليزية، وتجرى الاختبارات يوم 2 أغسطس المقبل.
- دورة: أساسيات الحاسب الآلى والأوفيس ومرشح لها عدد 5 من كل محافظة بشرط الحصول على مؤهل عالى وإجادة اللغة الإنجليزية، وتجرى الاختبارات يوم 3 أغسطس المقبل.
- دورة: التصميم الجرافيكى والانفوجراف والفيديو ومرشح لها عدد 5 من كل محافظة بشرط الحصول على مؤهل عالى واجادة التعامل مع الحاسب الآلى، وإجادة اللغة الانجليزية، وتجرى الاختبارات يوم 4 أغسطس المقبل.
- دورة: تحليل بيانات SPSS ومرشح لها عدد 5 من كل محافظة بشرط الحصول على مؤهل عالى وإجادة التعامل مع الحاسب الآلى وإجادة اللغة الإنجليزية، وتجرى الاختبارات يوم 8 أغسطس المقبل.
- دورة: تطوير البرامج الإلكترونية والتطبيقات ومرشح لها عدد 3 من كل محافظة بشرط الحصول على مؤهل عالى وإجادة التعامل مع الحاسب الآلى وإجادة اللغة الإنجليزية، وتجرى الاختبارات يوم 9 أغسطس المقبل.
- دورة: تصميم شبكات المعلومات والأمن السيبراني ومرشح لها عدد 5 من كل محافظة بشرط الحصول على مؤهل عالى وإجادة التعامل مع الحاسب الآلى وإجادة اللغة الإنجليزية، وتجرى الاختبارات يوم 10 أغسطس المقبل.
- دورة: نظم معلومات جغرافية GIS ومرشح لها عدد 5 من كل محافظة بشرط الحصول على مؤهل عالى واجادة التعامل مع الحاسب الآلى وإجادة اللغة الإنجليزية، وتجرى الاختبارات يوم 11 أغسطس المقبل.

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