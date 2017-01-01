صحيفة روسية: مؤتمر معاهدة عدم الانتشار الأسحلة النووية سيعقد في أجواء مشحونة

رأت صحيفة (كوميرسانت) الروسية أن المؤتمر المقبل حول تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سيعقد في أجواء متوترة بشكل استثنائي.

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن هذا يرجع إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها يعتقدون أن الجنود الروس في أوكرانيا يعرضون أحكام المعاهدة الرئيسية للخطر ويزيدون من احتمال نشوب حرب نووية. ومن ناحية أخرى، ترفض روسيا تلك المزاعم وتحث على عدم تفاقم العبء الصعب للغاية المتمثل في الحفاظ على نظام منع الانتشار.

ويتهم مسؤولون غربيون السلطات الروسية بإثارة مخاطر الحرب النووية بل وجمدت الولايات المتحدة أي حوار مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي، مما يعني أنه لا ينبغي توقع أي تخفيض في الترسانات أو الاتفاقات الجديدة في المستقبل القريب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بناءً على تعليق السفارة الروسية في الولايات المتحدة، ستدافع موسكو عن الموقف القائل بأن العملية في أوكرانيا لا علاقة لها بالمعاهدة وأن إدخال مواضيع غير ذات صلة في المحادثة سيؤدي ببساطة إلى "تفاقم وضع صعب بالفعل".

ويرى المحللون الروس أن هناك قضايا مختلفة آخرى يمكن التركيز عليها مثل تدهور الاستقرار الاستراتيجي وتنامي الترسانات النووية للدول المسلحة بالأسلحة النووية والنٌهٌج المٌستقطبة لنزع السلاح النووي والقضايا المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني ومشاركة الأسلحة النووية والتقنيات الحساسة بين الدول "الأصدقاء".

لكن الخبراء يعتقدون أن اعتماد "وثيقة نهائية غير طموحة" ستؤكد صلاحية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.