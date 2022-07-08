زار مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير إيهاب نصر، أذربيجان، حيث عقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وأذربيجان، وعلى رأسها التعاون فى المجالات الاقتصادية.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الخميس - أن مساعد الوزير التقى في مستهل الزيارة، كلاً من ايليهمد ناصيروف نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للبترول بجمهورية أذربيجان (SOCAR)؛ لبحث التعاون المشترك في مجال الطاقة بين الدولتين، والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية حكمت هاجيبف، حيث جرت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى جولة مشاورات مع ريزاييف فاريز نائب وزير خارجية أذربيجان، كما التقى مع وزير الخارجية الأذري جيهوف بايراموف، حيث جرت مناقشة مُجمل العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة، بالاضافة إلى أبرز التطورات على الصعيد الدولى.

كما بحث السفير إيهاب نصر مع رشاد نابييف وزير التنمية الرقمية والمواصلات، رئيس الجانب الأذربيجاني للجنة المشتركة المصرية الاذربيجانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفني، مجالات التعاون في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات ومجال الاستخدام السلمي للفضاء وغيرها من مجالات التعاون بين البلدين.

وناقش أيضا مع وزير الصحة تيمور موسياف، مجالات التعاون بشأن تسجيل الأدوية، وتصنيع الأمصال والتعاون العلمي في المجال الطبي ومستلزمات تجهيزات المستشفيات التي تتمتع بها مصر بقدرات كبيرة.

كما عقد مساعد الوزير اجتماعاً مع نائب وزير الاقتصاد الييف ايلنو، بحث خلاله مسألة تسجيل الدواء المصري في الأسواق الاذربيجانية، بالإضافة لزيادة معدلات التجارة بين البلدين، وتنشيط الاتصالات بين رجال الأعمال بالبلدين، وإمكانيات الاستثمار المتبادل، ومقترحات مذكرات التفاهم التى تهم الدولتين.