زيلينسكي: أوكرانيا تعتزم زيادة صادراتها من الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا تعتزم زيادة صادراتها من الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يواجه فيه التكتل نقصا محتملا بسبب انخفاض الإمدادات الروسية.

وقال زيلينسكي، في كلمته مساء الأربعاء: "نستعد لزيادة صادراتنا من الكهرباء للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي.. صادراتنا لن توفر لنا العملة الأجنبية فحسب، ولكن ستساعد شركاءنا أيضا على تحمل ضغوط الطاقة الروسية".

وخفضت روسيا بشكل كبير إمدادات الغاز إلى أوروبا من خلال خط أنابيب نورد ستريم 1. ويستخدم الغاز جزئيا لتوليد الكهرباء.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا ربطت شبكتها بالنظام الأوروبي رغم الحرب.

وأضاف: "سنجعل أوكرانيا تدريجيا واحدة من الضامنين لأمن الطاقة الأوروبي بفضل إنتاجنا المحلي من الكهرباء".

وقبل الغزو الروسي، كانت تتحصل أوكرانيا على 50% من احتياجاتها من الطاقة من خلال الطاقة النووية. وتعتمد البلاد على الواردات من روسيا وبيلاروس. واستولت القوات الروسية مؤخرا على أكبر محطة نووية في أوكرانيا في إنيرهودار، ومحطة للطاقة الكهرومائية على نهر دنيبرو ومحطتين على الأقل لتوليد الطاقة تعملان بالفحم.