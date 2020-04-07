انهيارات أرضية ناجمة عن زلزال الفلبين تتسبب في غلق الطرق المحلية

قالت إدارة الأشغال العامة والطرق السريعة في الفلبين إن الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال القوي الذي ضرب أمس الأربعاء، العديد من المناطق بجزيرة لوزون الرئيسية في البلاد، تسببت في تعطيل 14 من الطرق في مقاطعة أبرا (335 كيلومترا شمال مانيلا) ومنطقة كورديليرا الإدارية.

وأفادت صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية اليوم الخميس، بأن هناك عددا من الجسور التي تربط أبرا بالمقاطعات المجاورة، تدمرت.

وقال مانويل بونوان، وزير إدارة الأشغال العامة والطرق السريعة: "تقوم فرق المهندسين حاليا بتقييم للسلامة الهيكلية والأضرار التي سببها الزلزال، بينما نقوم في نفس الوقت برفع الحطام الموجود على طول الطرق والجسور الوطنية".

وطلب بونوان من المكاتب الهندسية في لوزون فحص البنية التحتية العامة فورا، للتحقق مما إذا كان هناك أي أضرار.

وقامت إدارة الأشغال العامة والطرق السريعة بإرسال أطقم صيانة الطرق ومعدات إلى المناطق المتضررة، للمشاركة في عمليات رفع الحطام.

وكان زلزال قوي ضرب شمالي الفلبين أمس الأربعاء، ما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص على الأقل ووقوع انهيارات أرضية، كما أسفر عن إصابة أكثر من 100 شخص، وألحق أضرارا بمئات المنازل والمباني التي انهار بعضها.

وكان المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس) أشار في البداية إلى أن قوة الزلزال تبلغ 7.3 درجة على مقياس ريختر، لكنه عدلها لاحقا إلى 7 درجات فقط. ولم ترد تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).