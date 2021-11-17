السعودية واليونان يوقعان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تبلغ 14 مليار ريال

أعلنت السعودية اليوم الأربعاء توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين القطاع الخاص في كلا من المملكة واليونان بنحو 14 مليار ريال سعودي(الدولار يساوي 76ر3 ريال) في عدد من المجالات.

وقال البيان الختامي الصادر في نهاية الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء- الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، أن الاتفاقات التي قدرت بـ 14 مليار ريال تغطي مجالات "الطاقة والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة، والنقل البحري والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والرعاية الصحية، والأغذية".

ورحب الجانبان بالتوقيع على "اتفاقية مشروع مد كابل بيانات تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لنقل البيانات بين آسيا وأوروبا".

أكد الجانبان أهمية التعاون الاستراتيجي بينهما في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة، ومن ضمنها توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة وإنشاء خط الربط الكهربائي، وتصدير الكهرباء المُنتجة باستخدام الطاقة المتجددة إلى اليونان، وإلى أوروبا عبر اليونان.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بينهما في تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته للحد من آثار تغير المناخ.