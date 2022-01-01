كتائب القسام تنفى اتهامات إسرائيل لها بتخزين أسلحة قرب مبان مدنية في غزة

نفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس، صحة اتهامات إسرائيل لها بتخزين أسلحة ومعدات عسكرية قرب مبان مدنية في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم القسام المكنى أبو عبيدة في بيان إن "مزاعم العدو (إسرائيل) حول وجود أماكن للعمل العسكري بين المدنيين، وما روجه من مواقع وإحداثياتٍ بهذا الخصوص، هو محض كذب وتضليل".

وأضاف أبو عبيدة أن ذلك "محاولة بائسة للتغطية على عجزه وفشله أمام المقاومة، وهذا ليس بالأمر الغريب على العدو المجرم، وهو لا يحتاج إلى مبررٍ لاستهداف المدنيين".

وتابع الناطق باسم القسام أن "المقاومة هي الأمينة على دماء أبناء شعبنا والأحرص على سلامتهم وأمنهم، وأن سياسة العدو الممنهجة والمستمرة في بث الأكاذيب لن تخدش هذه الحقيقة الناصعة، وسيدفع العدو غالياً ثمن أية حماقة ضد أهلنا وشعبنا".

ونشرت إسرائيل، أمس صورا لما قالت إنها لمخازن أسلحة وأنفاق أرضية في غزة تابعة لحماس يتم إخفائها في مناطق سكنية مكتظة قرب مبان مدنية منها مستشفى ومسجد ومصنع ومدرسة تديرها الأمم المتحدة.