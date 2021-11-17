 اليوم.. الجزائر تستضيف اجتماعا وزاريا حول مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. الجزائر تستضيف اجتماعا وزاريا حول مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء

علم الجزائر
علم الجزائر
أ ش أ
نشر في: الخميس 28 يوليه 2022 - 8:41 ص | آخر تحديث: الخميس 28 يوليه 2022 - 8:41 ص

تستضيف الجزائر، اليوم /الخميس/، الاجتماع الثلاثي الثالث بينها وبين نيجيريا والنيجر، بشأن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، وهو الاجتماع الذي سيجمع الوزراء المسؤولين عن المحروقات من البلدان الثلاثة المعنية بهذا المشروع.
وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان، أن هذا الاجتماع سيكون فرصة لدراسة جميع جوانب المشروع، ولا سيما التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة في أبوجا (نيجيريا) ، في إطار أعمال فريق العمل المكون من خبراء البلدان الثلاثة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء، هو مشروع ضخم لنقل الغاز يربط هذه البلدان الثلاثة على طريق يبلغ طوله حوالي 4 آلاف كيلومتر.


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