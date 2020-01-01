طب سوهاج تشارك في المؤتمر الدولي الـ11 للأشعة التداخلية وعلاج الأورام بجامعة عين شمس

شاركت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، في فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر للأشعة التداخلية وعلاج أورام الجهاز الهضمي والبولي (IGILUC)، والذي نظمته جامعة عين شمس بالتعاون مع الجمعية الدولية لعلاج الأورام في الفترة من ٢١ إلى ٢٢ يوليو الجاري، بمشاركة نخبة من الأطباء من مختلف جامعات مصر والجامعات الأجنبية، وبحضور عدد كبير من الأطباء من مختلف أنحاء العالم.



وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن ذلك يأتي في إطار اهتمام الجامعة بتشجيع الأطباء والباحثين على المشاركة بالمؤتمرات الدولية والندوات العلمية، ومناقشة الأبحاث الجديدة واكتساب خبرات متطورة، من خلال تبادل العلم والمعرفة مع الأساتذة والعلماء، وذلك حتي يتمكنوا من تقديم خدمة طبية علاجية متميزة.



ومن جانبه، أوضح الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحث العلمي، أن مشاركة كلية الطب جاءت حرصاً منها على دعم وتعزيز البحث العلمي بين الجامعات والمشاركة الفعالة في المؤتمرات العلمية على الصعيد المحلي والدولي؛ وذلك لمناقشة آخر المستجدات في تشخيص وعلاج الكثير من الأمراض.



وأكد الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، على اهتمام إدارة الكلية بتنظيم والمشاركة في المؤتمرات والعديد من اللقاءات العلمية، حيث شارك بالمؤتمر الدكتور محمد عز الدين مدرس الأشعة التداخلية وعلاج الألم بالكلية ببحث علمي وإلقاء محاضرة عن دور الأشعة التداخلية في علاج آلام أسفل الظهر وعرق النسا بإستخدام تقنية التردد الحراري بدون أي تدخل جراحي كبديل أمن للجراحات التقليدية.



وأوضح الدكتور محمد زكي مراد رئيس قسم الأشعة، أن المؤتمر ناقش العديد من الأبحاث العلمية الجديدة في علاج أورام الجهاز الهضمي والمسالك البولية والعظام، كما تضمن المؤتمر بث فيديوهات لبعض التدخلات الغير الجراحية لعلاج الكثير من الأمراض والأورام بالاسترشاد بالأشعة التداخلية باستخدام تقنيات عديده مثل القسطره العلاجية والكي بالتردد الحراري والميكروويف، الهدف منها التعليم والتعلم واكتساب الخبرات الجديدة.