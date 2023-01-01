موقع Travel off Path يبرز عناصر جذب السياح إلى مصر خلال العام الجاري

أبرز موقع "Travel off Path" المتخصص في السياحة والسفر في تقرير مصور عن أهم الأسباب التي تجذب السائحين لزيارة المقصد السياحي المصري خلال العام الجاري والذي من المتوقع أن يحقق أرقاماً سياحية قياسية.



وبدأ التقرير بالإشارة إلى استقبال مصر أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري وأنه من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 15 مليون بحلول نهاية العام، بما يمثل زيادة كبيرة عن الأرقام التي حققتها مصر في عام 2022.



وذكر التقرير، أن المقصد السياحي المصري يشتهر بالعديد من المقومات التي تجذب السائحين والتي من بينها المدن السياحية النابضة بالحياة والمعالم والأماكن الأثرية العريقة والمناظر الطبيعية الخلابة هذا بالإضافة إلى الأسعار المناسبة.



كما لفت إلى تقديم مصر مؤخرًا تأشيرة متعددة الدخول صالحة لمدة 5 سنوات مما يسهل على السائحين الزيارة أكثر من أي وقتٍ مضى، كما أنه يعد عامل جاذب لأولئك الذين يرغبون التعرف على البلد بصورة أكبر.



وأوضح أيضاً أن السائح بإمكانه استخدام بطاقة الائتمان الخاصة به في مصر حيث أصبح استخدام بطاقات الائتمان أكثر شيوعًا في مصر للدفع في الفنادق والمطاعم وأماكن الجذب السياحي، قائلا إن وزارة السياحة والآثار المصرية تطبق الآن نظام الدفع غير النقدي باستخدام الكروت البنكية لشراء تذاكر دخول عدد من المواقع الأثرية والمتاحف الشهيرة، والتي من بينها منطقة أهرامات الجيزة والمسلة الناقصة بأسوان وقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.



كما تحدث التقرير عن الرحلات النيلية، مضيفا أنه بعد فيلم "الموت على النيل" الذي تم إنتاجه عام 2022 ازداد عدد السائحين الذين يتوقون للإبحار في نهر النيل الذي يعد أطول نهر في إفريقيا.



هذا بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير والمقرر افتتاحه قريباً، حيث سيصبح أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية العريقة، وسيحتوي على العديد من القطع الأثرية، بما في ذلك مجموعة الكنوز الكاملة للملك توت عنخ آمون، ذاكرا أن المتحف يقع على بعد حوالي كيلومترين من أهرامات الجيزة الشهيرة.



كما أكد التقرير على أن مصر تعتبر مقصداً سياحياً آمناً للسائحين وأن المدن السياحية الشهيرة مثل القاهرة والأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ يمكن لجميع السائحين زيارتها والاستمتاع بها وبما تتميز به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة.



وتطرق التقرير لإبراز خطوط الطيران الجديدة، موضحا أنها أدت إلى أن يكون السفر إلى مصر أسهل من أي وقتٍ مضى، مشيراً إلى الخطوط الجديدة التي تم الإعلان عنها.