مسألة أوكرانيا تتسبب في اختتام اجتماع وزراء البيئة لمجموعة العشرين بدون إعلان مشترك

لم يتفق وزراء البيئة والمناخ في اجتماع مجموعة العشرين، في الهند، على بيان مشترك، بسبب التوترات بشأن الحرب في أوكرانيا ونزاعات تتعلق بقضايا المناخ، ما دفع الهند إلى نشر بيانها الخاص بها اليوم الجمعة.

لكن الدول تمكنت من الاتفاق على بيان يتعلق بحماية النظم البيئية.

وقالت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكه، إنها بعثت برسالة قوية أن دول مجموعة العشرين قادرة على الاتفاق على قرارات لحماية النظم البيئة ومكافحة التلوث العالمي من المواد البلاستيكية في أوقات الأزمة.

وأضافت ليمكه أنه "للمرة الأولى، تقر مجموعة العشرين بأهمية المحيط كبالوعة كربون لحماية المناخ".

وتعهدت مجموعة العشرين بتنفيذ بروتوكول مونتريال، الذي يهدف إلى وضع 30% من المناطق البرية والبحرية تحت الحماية بحلول عام 2030.

ووفقا للبيان الختامي، مثلما حدث في قمة العشرين السابقة، نددت معظم الدول بالحرب الروسية في أوكرانيا، ودعت إلى الانسحاب من الأراضي الأوكرانية.

وفي مواجهة ظروف الطقس المتطرفة عالميا، كانت هناك خلافات بشأن قضايا المناخ. ودافع بعض الدول الأعضاء بأن تصل الانبعاثات العالمية إلى ذروتها في عام 2025 وتبدأ في التراجع بعد ذلك.

وقال وزير الدولة بوزارة المناخ الألمانية شتيفان فينزيل، إن "مجموعة العشرين لا تزال لم تتخذ دور القيادة اللازم لتنفيذ اتفاق باريس بشكل ثابت وبقوة".

وذكر أن النتائج لم تصل إلى المستوى المطلوب لتحقيق أهداف المناخ العالمية، وتشكل دول مجموعة العشرين 80% من الانبعاثات العالمية، و85% من الناتج الاقتصادي.