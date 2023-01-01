قال أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر الأسبق، إنه حزين على هبوط غزل المحلة وأسوان، ثم خسارة المصري البورسعيدي لبطولة كأس الرابطة.

وأضاف عبدالملك في تصريحات تليفزيونية: "السباب داخل الملعب مرفوض تمامًا، هناك لاعبين تتخطوا الأمر، ولاعبين آخرين (دمهم حر) يقومون بالرد بكل قوة، والجمهور عليه ألا يُبرئ حسين الشحات من التجاوز ضد الشيبي".

وتابع: "الجمهور أصبح يجري ورا التريند، وهناك بعض اللاعبين أصبحت تجري وراء ذلك أيضًا، محمد الشيبي فنيا لاعب جيد لكنه دائم الاعتراضات والدخول في أزمات مع الحكام والمنافسين، وينال بطاقات ملونة بصفة مستمرة".

وواصل: "عقوبة الشحات لم تكن مناسبة وقليلة للغاية، ولازلنا حتى الآن لم نرٍ عقوبة واضحة ضد كهربا منذ شهر يناير الماضي".

وأكمل: "لابد أن يحاسب المخطئ في قصة مريم مصطفى وطالما المحكمة حكمت بأحقية الأهلي في الحصول على الشرط الجزائي بعد ثبوت العقد يجب عليها أن تلتزم بالقرار".

وتابع: "غرامة كهربا زادات بسبب تأخره في دفع المبلغ الذي تم تغريمه منذ البداية".

وأكمل: "إيقاف القيد كان (وشه حلو) على الزمالك وفاز بالدوري، والفريق فقد العديد من العناصر المميزة على مدار العامين الماضيين".

وأتم: "الجميع كان يتحدث عن قدرات محمد هاني وهو يواجه جنابري لاعب البايرن، وفينسيوس في مواجهة ريال مدريد، وقدم مستوى جيد، أيضا أتمنى ان يقدم لاعبو الزمالك مستوى جيد في مواجهة النصر السعودي".