تواصل كافة الوحدات المحلية بمحافظة جنوب سيناء، إجراءات استلام ملفات التصالح على مخالفات البناء، لسرعة إنهاؤها والتصديق عليها، ليستكمل المواطنين باقي أعمال الإنشاء والترفيق.

وصدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على 622 حالة تصالح على مخالفات البناء بمدن شرم الشيخ وطور سيناء، وجرى تسليم المواطنين "نموذج رقم 10" لبدء استكمال أعمال البناء، وترفيق الخدمات "كهرباء، مياه، صرف صحي".

وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها حتى للمواطنين بمدينة شرم الشيخ 239 قرارًا، بينما بلغ إجمالي عدد قرارات التصالح التي جرى التصديق عليها لمواطني مدينة طور سيناء 383 قرارًا.

وأكد أنه جاري استكمال كافة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، وتقوم كل وحدة محلية بمخاطبة المواطنين في حالة عدم استيفاء المستندات لاستكمالها حتى تتيح لهم فرصة التصالح.

وأوضح أنه جرى التأكيد على كافة رؤساء المدن بتسهيل الإجراءات على المواطنين، وذلك في حدود الضوابط الخاصة بهذا الشأن، وسرعة فحص الملفات المتبقية وإنهاء الإجراءات لسرعة التصديق عليها.