محافظ الوادي الجديد يهنئ أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالمحافظة

قدم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، التهنئة لجميع الطلاب والطالبات الناجحين بالشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة، بنسبة نجاح بلغت 80.06 ٪ بالقسمين العلمي الأدبي.

وأعرب المحافظ عن تقديره وشكره للقائمين على قطاع التعليم الأزهري بالمحافظة وأولياء أمور الطلاب، لما بذلوه من جهود مخلصة لتحقيق نتائج متميزة، متمنيًا لجميع الطلاب مزيدًا من التفوق في دراستهم الجامعية، بالتزامن مع افتتاح فرع جامعة الأزهر بالمحافظة بداية العام الدراسي المقبل.

- أوائل القسم العلمي

الطالب / أحمد حمدي أحمد المركز الأول - معهد موط.

الطالب / عمرو سامي سيد الأول مكرر - معهد موط.

الطالب / عمر أحمد عمر. الثالث - معهد موط.

الطالبة / شهد فكري محمد الرابع - معهد فتيات موط.

الطالب /عبد الرحمن حنفي محمد الخامس - معهد موط.

- أوائل القسم الأدبي

الطالبة/ ياسمين محمد عبد المنعم المركز الأول - فتيات موط.

الطالبة / حبيبة سيد إبراهيم الثاني - فتيات المعصرة.

الطالب /محمد النميري خلف الثالث - معهد جورمشين.

الطالبة /منة عبد الهادي مهدي الرابع - فتيات المعصرة.

الطالب / ندى سعد عبد الستار الخامس - فتيات موط.