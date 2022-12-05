اقتصاديون يمنيون يحذرون من أثر استمرار وقف تصدير النفط على الاقتصاد

اتهم اقتصاديون يمنيون جماعة الحوثي بإلحاق ضرر بالغ باقتصاد البلاد، في ظل منع تصدير المشتقات النفطية، وسط تحذيرات من أزمة فقر هائلة في البلد الذي يعيش حالة حرب منذ قرابة عقد من الزمان.

وفي وقت سابق هذا الشهر، دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى التوصل لحل يضع حدا لأزمة تراكم الديون الخارجية، في وقت تعجز فيه الحكومة المعترف بها دوليا عن سداد ديونها الخارجية.

وتطالب الحكومة الدول وصناديق الإقراض بمساعدات وإعفاءات.

ويقول نبيل جامل، مدير مكتب التخطيط في محافظة تعز، إن منع تصدير المشتقات النفطية اليمنية أدى إلى انهيار العملة المحلية وأفقد القوة الشرائية أكثر من 50% من قيمتها.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي "أسوأ ما قامت فيه المليشيات الحوثية بعد ما قامت في الحرب والانقلاب هي الحرب الاقتصادية. المليشيات الآن تمارس عملا بشعا ضد الاقتصاد اليمني وهو في الأساس يمس حياة المواطنين بقضية منع تصدير المشتقات النفطية والكل يعلم أن المشتقات النفطية هي الإيراد السيادي لليمن".

وتابع "هذا سوف يؤثر على كل المجالات وسوف يزيد من رقعة الفقر وسوف تزيد احتياجات المواطنين بشكل أكثر. والتصريح الأخير لوزير التخطيط لا يأتي من فراغ أن نسبة الفقر سوف تصل إلى 80 بالمئة.. هي عملية تراكمية. وأيضا هناك تحديات أخرى تواجه الحكومة أنه خلال الحرب لا يتم التعامل مع الحكومة في القروض لأن القروض تمر عبر البرلمان واليمن لها التزامات سابقة في صناديق لدول لسد هذه السيولة.. يعني السيولة من النقد الأجنبي تكاد أن تنفد".

وطالب وزير التخطيط اليمني واعد عبدالله باذيب المجتمع الدولي بدعم اليمن في إدارة الديون بطريقة مستدامة وتسهيل الحصول على القروض بشروط ميسرة، محذرا من ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى مستويات تصل 80 بالمئة، مع انكماش الاقتصاد بنسبة 50 بالمئة.

ويقدر المحلل الاقتصادي اليمني محمد باجيل أثر وقف تصدير النفط بنحو 70 بالمئة من دخل البلاد، مشيرا بدوره إلى ارتفاع بنحو 12 بالمئة في مؤشر البطالة.