السعودية: إطلاق مهرجان العنب الاثنين المقبل بمحافظة عيون الجراء

تسويق ما يزيد عن 200 ألف طن من فاكهة العنب من إنتاج أكثر من 50 مزرعة

تستعد أمانة القصيم ممثلة ببلدية القوارة لإطلاق مهرجان العنب في نسخته العاشرة الاثنين المقبل، تحت شعار "عناقيد العنب ثريات الذهب"، الذي يستمر خمسة أيام في مركز البساتين بمحافظة عيون الجواء.

وأكدت الأمانة أنه جرى استكمال جميع الاستعدادات لتجهيز موقع المهرجان الذي يضم العديد من الفعاليات المختلفة والمتنوعة لتسويق ما يزيد عن 200 ألف طن من فاكهة العنب، من إنتاج أكثر من 50 مزرعة بمركز البساتين.

وذكرت أن المهرجان سيعزز الحراك الاقتصادي في المنطقة، التي تُعد منصة مهمة للمستثمرين، وتفتح نوافذ تسويقية تسهم في زيادة حجم المبيعات والتسويق.