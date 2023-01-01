الزمالك يعلن قيد ثلاثة لاعبين في قائمة الفريق قبل مواجهة المنستيري

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أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والصادر قرار بعزله من منصبه، قيد الثلاثي حمدي علاء وأحمد زكي ويوسف إبراهيم «أوباما»، في قائمة الفريق الأبيض المشاركة في البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد فتح باب قيد اللاعبين لفترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، أمس الخميس، بعد نهاية مسابقة الدوري الممتاز.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة ناديه: «الزمالك نجح في قيد الثلاثي العائد من إعارات مختلفة الموسم الماضي، قبل خوض أول مباراة في البطولة العربية».

وأتم: «الزمالك واتحاد الكرة أرسلا خطابا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طلبا خلاله استعجال وصول البطاقة الدولية لأوباما».