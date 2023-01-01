إعلان أوائل الشهادة الثانوية بمنطقة الأقصر الأزهرية للعام الدراسي الحالي

اعتمد الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنطقة.



وجاءت قائمة الطلاب الأوائل للقسم العلمي في المركز الأول آلاء عبد الهادي العبد علي، معهد فتيات الحرمين الخاص بمجموع 631 درجة بنسبة 97,08%، والمركز الثاني أحمد مصطفى محمد أحمد معهد كوم البعيرات بمجموع 629 درجة بنسبة 96,77%، والمركز الثالث أحمد سيد أحمد حسين معهد كوم البعيرات بمجموع 627 درجة بنسبة 96,46%، والمركز الثالث مكرر ياسمين عبدالناصر أنور محمد معهد فتيات الحرمين الخاص بمجموع 627 درجة بنسبة 96,46%، والمركز الخامس شريف خالد التهامي حسن معهد الأقصر بمجموع 626 درجة بنسبة 94,77%.



وفي القسم الأدبي حصد المركز الأول فايزة حسن طايع معهد فتيات البعيرات بمجموع 547 درجة بنسبة 86,83%، والمركز الثاني أحمد طلعت محمد سيد، معهد الأقصر بمجموع 518 درجة بنسبة 82,22%، والمركز الثالث إسراء سعيد سيد جاد الرب معهد فتيات العشي بمجموع 511 درجة بنسبة 81,11%، والمركز الرابع نورا صلاح مصطفى حسين، معهد فتيات طفنيس بمجموع 503 درجة بنسبة 79,84، والمركز الخامس هبة سيد أحمد فريد راشد، معهد فتيات المدامود بمجموع 498 درجة بنسبة 79,05%.



وأشار محمد بكري، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، إلى أن النتيجة متاحة لجميع الطلاب عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من ظهر اليوم الخميس.