الأمم المتحدة تقدم مساعدات في النيجر دون اتصال مع الجيش

قال مسئولون في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن المنظمة الدولية ما زالت تقدم المساعدات الإنسانية في النيجر، لكن مسئوليها هناك لم يجروا أي اتصال بالجيش في أعقاب الانقلاب في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وفقاً لوكالة "رويترز".