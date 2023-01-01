 الأمم المتحدة تقدم مساعدات في النيجر دون اتصال مع الجيش - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة تقدم مساعدات في النيجر دون اتصال مع الجيش

وكالات
نشر في: الجمعة 28 يوليه 2023 - 6:38 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يوليه 2023 - 6:38 م

قال مسئولون في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن المنظمة الدولية ما زالت تقدم المساعدات الإنسانية في النيجر، لكن مسئوليها هناك لم يجروا أي اتصال بالجيش في أعقاب الانقلاب في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وفقاً لوكالة "رويترز".


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