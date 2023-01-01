اليابان تعيد تشغيل أقدم مفاعل نووي لديها

أعادت شركة "كانساي إليكتريك باور"، اليوم الجمعة، تشغيل أقدم مفاعل نووي في اليابان.

ومن المقرر أن يعمل المفاعل رقم واحد بمحطة تاكاهاما للطاقة النووية بمحافظة فوكوي، التي تم تشييدها قبل 48 عاما، لتوليد الكهرباء اعتبارا من الأربعاء المقبل قبل تشغيل المحطة بكامل طاقتها في 28 أغسطس.

وفي الأساس دخل المفاعل الخدمة في عام 1974 وتم إيقافه في يناير 2011. وظل المفاعل مغلقا عقب الزلزال وموجات المد العاتية (تسونامي) التي وقعت في مارس من نفس العام، مما أدى لانصهارات في محطة فوكوشيما للطاقة النووية.

ورغم الكارثة والخطر المستمر من وقوع زلازل جديدة، لا تزال اليابان فقيرة الموارد، تعتمد على الطاقة النووية، بهدف خفض الاعتماد على واردات النفط والغاز.

كما تعهدت طوكيو بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول 2050. وتعتزم الحكومة توليد ما يترواح بين 20 و22% من الكهرباء من الطاقة النووية وما يترواح بين 36 و38% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030.

ويتعين إعادة تشغيل حوالي 30 مفاعلا لتحقيق هذا الهدف. ومرر البرلمان الياباني مؤخرا قانونا يلغي تقييد مدة عمل المفاعلات النووية بـ60 سنة.