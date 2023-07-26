المجلس الرئاسي الليبي: نتطلع لمشاركة روسيا ودول إفريقية في ضمان خروج المقاتلين الأجانب من البلاد

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الجمعة، إنه يطمح لقيام قادة روسيا ودول أفريقية وأطراف أخرى لم يسمها بضمان خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من بلاده دون شرط وفي أسرع وقت ممكن.

وأضاف المنفي في كلمته أمام القمة المنعقدة في سان بطرسبرغ في روسيا أن النمو في أفريقيا يستوجب تغيير أنماط التعاون "بحيث تحل الشراكة محل التبعية والتوازن محل الاختلال خاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الأولية مقابل أسعار المواد المصنعة.. والتمويل المشترك محل القروض التي تثقل ميزانيات الدول الأفريقية".

وأكد المنفي على أن المجلس الرئاسي ما زال يقود عملية المصالحة الوطنية في بلاده.

وأضاف "تولينا المسؤولية في أعقاب التوصل إلى وقف إطلاق النار مما جعل أهم أولوياتنا هو تثبيت وقف إطلاق النار والاستمرار في توحيد المؤسسات وعلى رأسها العسكرية ومباشرة العمل على تأسيس قوة مشتركة بين كافة مكونات القوات المسلحة".