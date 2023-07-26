أهلي جدة يعلن تعيين الألماني يايسله مدربا للفريق

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أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الجمعة، تعيين المدرب الألماني ماتياس يايسله مديرًا فنيا للفريق، خلفًا للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وكان موسيماني قد قاد الأهلي للعودة لدوري المحترفين السعودي مرة أخرى، بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الثانية في الموسم المنصرم، قبل أم يتم إقالته من تدريب الإمبراطور.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الأهلي على «تويتر»، اليوم الجمعة: «ماثياس يايسله مدرباً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي».

وأشارت صحيفة «الرياضية» السعودية، إلى مدة تعاقد الألماني ماتياس يايسله مع فريق الأهلي، وهي موسمين مع وجود بند بـ التمديد لموسم إضافي.