اليابان توسع عقوباتها على روسيا

أعلنت اليابان اليوم، توسيع لائحة عقوباتها على روسيا لتشمل الحظر على تصدير السيارات الهجينة والكهربائية، بالإضافة إلى منتجات أخرى من بينها منتجات بلاستيك وغيرها، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا.



وأعلنت وزارة التجارة اليابانية توسيع لائحة الحظر لتتضمن السيارات المجهزة بمحركات سعة 1900 سنتم مكعب أو أكثر، إضافة إلى السيارات الهجينة والكهربائية.



وتأتي العقوبات اليابانية بعد تصاعد الدعوات من أوكرانيا وحلفائها لتشديد الإجراءات ضد روسيا.



وسيبدأ تطبيق العقوبات، التي تمت الموافقة عليها، اعتبارا من التاسع من أغسطس المقبل، وستشمل سلعا أخرى، من بينها الفولاذ ومنتجات بلاستيك وأجزاء إلكترونية يمكن تحويلها لاستخدامات عسكرية.



وقررت اليابان، في مايو الماضي، فرض عقوبات إضافية على روسيا بعدما اتفقت مجموعة الدول السبع في قمتها الأخيرة على تكثيف الإجراءات العقابية بحق روسيا.



وذكرت اليابان حينها أنها، بعد تنسيق العمل مع مجموعة الدول السبع، ستجمد أصول 78 مجموعة و17 فردا من بينهم ضباط بالجيش الروسي وستحظر التصدير إلى 80 كيانا روسيا مثل مختبرات الأبحاث التابعة للجيش إضافة إلى حظر تقديم خدمات البناء والهندسة.



وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي مزيدا من العقوبات على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، وتعهدت في نفس الوقت تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى كييف.