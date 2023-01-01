حزب البديل الألماني ينضم إلى ائتلاف يميني متطرف بالبرلمان الأوروبي

وافق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، اليوم الجمعة، على الانضمام إلى حزب الهوية والديمقراطية الأوروبي، وهو مجموعة متحالفة أيديولوجيا معه على المستوى الأوروبي.

وقال عضو البرلمان السابق رولاند هارتفيج، في مؤتمر للحزب إن "الاتحاد الأوروبي كيان غير ديمقراطي غير قادر على الإصلاح، وقد فشل مشروع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن الانضمام إلى حزب الهوية، نهج جديد لمحاربة "الافتراضات وعدم كفاءة الاتحاد الأوروبي" من الداخل، وبالتعاون مع الحلفاء من دول أخرى.

وحزب الهوية عبارة عن مجموعة سياسية بالبرلمان الأوروبي تضم ائتلافا من الأحزاب القومية واليمينية والمتشككة في الاتحاد الأوروبي.

ويضم حزب التجمع الوطني التي تترأسه الزعيمة الشعبوية الفرنسية ماري لوبان وحزب الحرية النمساوى.