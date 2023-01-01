الأولى بالثانوية الأزهرية: أنوي الالتحاق بكلية الطب والفضل يرجع لأسرتي

أرجعت الطالبة أسماء عبد الله، الأولى على الثانوية الأزهرية قسم علمي، الفضل في تفوقها لله -سبحانه وتعالى- أولًا، ثم لأسرتها، وزملائها ومعلميها، مؤكدة أنها سعيدة لأنها استطاعت رسم الفرحة على وجوههم.

وذكرت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء دي إم سي»، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الخميس، أنها كانت تتمنى الحصول على مجموع مرتفع من أجل إسعاد والديها، مشددة أن حصولها على المركز الأول على الجمهورية كان حلمًا صعبًا ولكنه تحقق بتوفيق وكرم الله عز وجل، مؤكدة أنها تنوي الالتحاق بكلية الطب.

ووجهت نصيحتها لكل الطلاب المقبلين على المرحلة الثانوية خلال السنوات المقبلة، بعدم حصر هذه المرحلة في المجموع الذي يحصل عليه، بل يجب الإبداع في المجال الذي يتواجد فيه.

وعقبت: «لو في ناس معملتش اللي عليها وشاعرة بالذنب، لأ لسه في قدامك فرصة تعوض اللي فات»، مضيفة بأنه لا يوجد ما يسمى بكليات القمة وكليات قاع، ولكن يكفي الطالب أنه يتخرج حافظ للقرآن وفائز ولا يوجد طالب خاسر أيًا كان مجموعه النهائي بالثانوية الأزهرية بل كل الطلاب فائزون أيضًا.

وهنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أوائل الثانوية الأزهرية وطلابها، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق، قائلًا في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «خالص التهنئة لأبنائي وبناتي أوائل الثانوية الأزهرية وطلابها، مع تمنياتي لهم بدوام النجاح والتوفيق، وأدعو الله أن يجعلهم نبتةً صالحةً في بناء مستقبل أمتهم ووطنهم، وأن يبارك في جهود والدِيهم وأُسَرِهم، كما أشكر معلِّميهم الذين أخلصوا في تعليمهم ليكونوا نماذج مشرفة».