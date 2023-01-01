يوفنتوس يعلن موقفه الرسمي بعد استبعاده من بطولات أوروبا

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، عن موقفه من قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، باستبعاده من المشاركة بدوري المؤتمر الأوروبي خلال الموسم المقبل.

كما فرض اليويفا غرامة مالية إضافية على يوفنتوس بقيمة 20 مليون يورو على النادي، من بينها 10 ملايين مشروطة ولن يتم تطبيقها إلا إذا كانت البيانات المالية السنوية للنادي لسنوات 2023، 2024 و2025 لا تمتثل لمتطلبات المحاسبة المنصوص عليها.

وأصدر البيانكونيري بيانًا أكد فيه أنه لن يستأنف على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستبعادهم من دوري المؤتمرات ، حتى لو ظلوا مقتنعين بعدم وجود مخالفات مالية.

يذكر أن السيدة العجوز تعرض أيضاً لعقوبة خصم 10 نقاط من رصيده في بطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لتضخيم رسوم التحويل بشكل مصطنع لتعزيز مكاسب رأس المال وبالتالي موازنة الدفاتر.

أدى ذلك إلى تراجعهم من المركز الثالث في الكالتشيو إلى المركز السابع، ودفعهم للمشاركة في دوري المؤتمرات ، لكن هذا المكان سيحتله الآن فيورنتينا ، الذي تواجد في المركز الثامن.