الفتيات يتفوقن على البنين في الثانوية الأزهرية بالسويس

أعلنت المنطقة الأزهرية بالسويس قائمة أوائل الشهادة الأزهرية للشعبتين العلمي والأدبي، حيث تفوقت الفتيات وحظين بعدد أكبر من المراكز من بين الخمسة الأوائل في القسمين العلمي والأدبي.

وقال الدكتور مؤمن الهواري رئيس المنطقة الازهرية، إن قائمة أوائل القسم العلمي شملت تفوق الطالب عبدالرحمن أحمد منصور بمعهد المستقبل النموذجي وحصوله على مجموع 632 درجة، بنسبة 97.23%.

وجاءت 4 فتيات في المراكز من الثاني للخامس على مستوى المحافظة، وهن على الترتيب بسملة أسامة مصطفى البهنسي بمعهد فتيات المستقبل النموذجي والحاصلة على مجموع 629 درجة بنسبة نجاح 96.77%، والطالبة منة الله سليم عبدالله على بمعهد فتيات المستقبل النموذجي حصلت أيضا على مجموع 629 درجة بنسبة نجاح 96.77%.

وأضاف الدكتور مؤمن الهواري في المركز الرابع الطالبة مريم محمد السيد منصور، بمعهد فتيات السويس حاصلة على 622 درجة، بنسبة 95.69%، تليها في قائمة الأوائل سارة مختار على هريدي أحمد بمعهد فتيات السويس بمجموع 621 درجة بنسبة نجاح 95.54%.

أما قائمة أوائل القسم الأدبي فحصدت الطالبات أغلب القائمة، وجاءت في المركز الأول الطالبة مريم رفعت مصطفى رضوان معهد فتيات السويس بمجموع 596 درجة، بنسبة 90.32 %، والثانية حفصة أسامة كامل على فتيات السويس بمجموع 556 درجة، بنسبة 88.25%، وفي المركز الثالث الطالبة حبيبة ناصر السيد محمود بمعهد فتيات السويس بمجموع 550 درجة، 87.30%.

وجاءت في المركز الرابع الطالبة خديجة محمود محمد محمود عبدالمجيد فتيات السويس بمجموع 543 درجة، بنسبة 86.19%، في المركز الخامس الطالب عبدالله أحمد محمد عثمان بمعهد المستقبل النموذجي، بمجموع 536 درجة بنسبة نجاح 85.08%.