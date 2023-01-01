بيراميدز يعلن تمديد عقد شريف إكرامي

أعلن نادي بيراميدز، اليوم الجمعة، تمديد تعاقده مع شريف إكرامي حارس المرمى، بعدما انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي.

وقال نادي بيراميدز في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «وفي إطار حرص الإدارة التنفيذية للنادي بقيادة المهندس ممدوح عيد، للحفاظ على القوام الأساسي واللاعبين المتميزين، قرر النادي تمديد عقد إكرامي الذي يعد من العناصر المهمة في صفوف الفريق».

وأضاف البيان: «ويمتلك شريف إكرامي رصيدا كبيرا من المباريات والبطولات، ويعد من أهم حراس المرمى في كرة القدم المصرية، ولديه 24 مباراة دولية مع المنتخب المصري».

ومن المقرر أن يشارك فريق بيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الجديد، بعد احتلاله المركز الثاني في الدوري الممتاز بالموسم المنصرم.