مشاورات لعقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران

قال مصدر في الخارجية الروسية لمراسل "نوفوستي" إنه تتم مناقشة موضوع الاجتماع الجديد لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران، ويتطلب ذلك تزامن جداول أعمالهم.

وأضاف المصدر: "تجري مناقشة هذا الموضوع. لكن من أجل الوصول إلى النتيجة يجب أن تتوافق جداول عمل جميع الوزراء. العملية مستمرة".

تم عقد الاجتماع الأول لوزراء خارجية الدول الأربع في موسكو في 10 مايو. وفي ختامه أوعز الوزراء بإعداد مسودة خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

وفي وقت سابق قال ألكسندر لافرنتييف الممثل الخاص للرئيس الروسي لسوريا، إن موسكو سلمت لأنقرة ودمشق مسودة خارطة الطريق لتطبيع العلاقات بين الجانبين، وأشار إلى أنهما يمكنهما إجراء تعديلات على الوثيقة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد حدد في وقت سابق الموضوعات ذات الأولوية في خريطة الطريق. من بينها حل مشكلة استعادة سيطرة الحكومة السورية على جميع أنحاء البلاد، وضمان أمن الحدود السورية التركية، والقضاء على احتمال وقوع هجمات عبر الحدود ومنع تسلل إرهابيين.