تقدم الإعلامية سالي عاطف، في الثامنة مساء اليوم على قناة cbc، حلقة جديدة من برنامج "زووم إفريقيا"، من دولة كينيا، حيث يسلط البرنامج الضوء على سوق الماساي بكينيا من خلال جولة به، لمعرفة أنشطة السوق وأبرز المنتجات المعروضة فيه.



ويجري البرنامج، جولة داخل حديقة نيروبي الوطنية والتي تعد أكبر مناطق الجذب السياحي في كينيا، كما يجري لقاء مع بنينا مالونزا، وزيرة السياحة الكينية؛ للحديث عن أبرز المناطق السياحية في المدينة الخضراء.



كما يجري البرنامج لقاء مع السفير وائل نصر الدين، سفير مصر في كينيا، للحديث عن طبيعة العلاقات بين مصر وكينيا على مر التاريخ، ويوضح فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.