فاقت عائدات القطاع السياحي في تونس حتى يوليو من العام الجاري، مليار دولار لتتخطى بذلك العائدات في نفس الفترة من عام 2019 الذي شهد توافدا قياسيا للسياح على البلاد قبل تفشي جائحة كورونا في العالم.



وزادت عائدات القطاع بنسبة 1ر51% عن نفس الفترة في 2022 و1ر25% عن عام 2019.



كما وصل عدد السياح الوافدين على تونس حتى 20 يوليو 4 ملايين و590 ألف سائح أي بزيادة تقدر بنسبة 7ر4% عن نفس الفترة في 2022 و7ر0% عن عام 2019.



وتأمل تونس تخطي أرقام 2019 الذي شهد توافدا قياسيا للسياح بلغ 3ر9 مليون سائح، بعد سنوات من الركود رافقت تفشي جائحة كورونا في العالم وتعطل السفر الدولي.